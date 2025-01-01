Разработки пермского предприятия помогут запустить беспилотный трамвай в Москве Первая модель успешно прошла испытания Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Беспилотный трамвай модели 71-911ЕМ «Львёнок-Москва», в котором используются разработки пермской компании Fort Telecom, успешно прошёл испытания и с октября начнёт работать в столице России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

В течение года трамвай курсировал по маршруту №10 в Строгино. По данным департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, за это время он ни разу не нарушил правила дорожного движения, проехав в общей сложности свыше 5 тыс. км.

Безопасное передвижение трамвая обеспечивают технология V2X (vehicle-to-everything) и программное обеспечение TEDIX. В частности, устройства V2X, которая позволяет трамваю обмениваться данными с элементами дорожной инфраструктуры, установлены на девяти перекрёстках на пути следования транспортного средства и одном стрелочном переводе. Сам трамвай оборудован бортовым V2X-устройством.

Информация о текущей фазе светофора передаётся машине за 20 миллисекунд — в 50 раз быстрее, чем, например, по сравнению с применением технологии LTE, что принципиально повышает уровень безопасности транспорта.

Перевозку пассажиров беспилотный трамвай начнёт уже в сентябре-октябре текущего года. Планируется, что к 2030 году около 40% трамвайного парка Москвы станет беспилотным.

Добавим, что сейчас разработки пермской компании применяются в Санкт-Петербурге. V2X-технологиями оборудовано около 400 перекрестков. Также V2X используется на первой в России «Умной дороге» по трассе Самара—Тольятти, запущенной в прошлом году.

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