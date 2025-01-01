В мае средний размер ипотечного кредита в Прикамье составил 3,53 млн рублей Изменения за год оказались незначительные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2025 года средняя сумма ипотечного займа, оформленного в Пермском крае, составила 3,53 млн руб. Это незначительно меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года, когда этот показатель равнялся 3,54 млн руб.

По общероссийским данным, соответствующие значения составили 4,41 и 4,44 млн руб. Уменьшение размера кредита достигло 0,7%.

Анализ региональной динамики в мае 2025 года выявил неоднородность изменений. Наиболее ощутимое падение среднего размера ипотечного кредита в сравнении с маем 2024 года зафиксировано в Кемеровской (сокращение на 14%) и Иркутской (уменьшение на 12,2%) областях, а также в Москве (снижение на 5,9%). В то же время, в некоторых регионах наблюдался существенный рост среднего чека ипотеки за год, включая Республику Бурятия (прирост на 17,7%), Оренбургскую область (увеличение на 8,1%) и Ставропольский край (подъем на 5,7%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что после заметных колебаний в середине 2024 года, вызванных завершением действия ряда льготных ипотечных программ, средний размер ипотечных кредитов продемонстрировал стабилизацию. Умеренная динамика наблюдается на фоне стабильного, но относительно невысокого уровня выдачи ипотеки в 2025 году по сравнению с первой половиной предыдущего года. Это во многом обусловлено сокращением спроса на ипотечные займы из-за высоких процентных ставок и осторожной политики банков, ориентированных на клиентов с приемлемым кредитным рейтингом и показателем долговой нагрузки не выше 50%.

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