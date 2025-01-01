Согласованы планировочные решения нового корпуса Городской больницы Тверье в Перми Проектирование должно завершиться в декабре 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Министерство строительства Пермского края сообщило, что архитектурные решения и дизайн фасадов нового медицинского корпуса для Городской клинической больницы им. Тверье в Перми уже разработаны и одобрены заказчиком.

Как пояснили в министерстве, многопрофильный корпус, занимающий площадь в 26,8 тыс. кв. м, разместится на территории существующей больницы, расположенной по ул. Братьев Игнатовых, 2 в Индустриальном районе. Дизайн и цветовая гамма нового здания будут гармонично сочетаться с уже существующей архитектурой больничного комплекса.

Министерство строительства Пермского края

В новом корпусе будут расположены приёмное отделение, диагностические кабинеты, операционный блок с пятью операционными, стационар на 292 койки для круглосуточного пребывания пациентов, а также 18 коек в отделении реанимации и интенсивной терапии. Планируется организация стационарного лечения по направлениям неврологии, сосудистой хирургии, кардиологии, урологии, нейрохирургии. Кроме того, будут функционировать отделения рентген-диагностики, реабилитации и клинико-диагностическая лаборатория. Проект включает в себя кислородную станцию и локальные очистные сооружения.

Для строительства нового корпуса потребуется демонтаж старого трёхэтажного здания терапевтического отделения. Предусмотрено, что новый корпус будет соединён с действующим хирургическим корпусом надземным переходом. Проектировщики уже провели инженерные обследования обоих зданий.

Министерство строительства Пермского края

Подрядчик (ГК «Кинетика») также разработал генеральный план благоустройства прилегающей территории больницы в рамках архитектурной концепции.

Завершение проектирования нового корпуса запланировано на конец 2025 года. Конкурс на строительство больницы будет объявлен в следующем году.

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