Пермяка осудили за уклонение от погашения займа Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен обвинительный приговор местному жителю за уклонение от погашения долга по займу. Следствие по данному делу велось дознавателями ГУФССП России по Пермскому краю, которые установили, что противоправные действия начались еще до начала исполнительного производства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, семь лет назад предприниматель получил от своего знакомого заём в размере 4 млн руб. под расписку для инвестиций в долю предприятия. Однако, по прошествии двух лет, деньги так и не были возвращены, что вынудило кредитора обратиться в судебные органы. Суд принял решение о взыскании задолженности. Должник пытался оспорить решение суда и обратился в полицию с заявлением о вымогательстве, но его жалобы были отклонены во всех инстанциях.

Исполнительный лист, выданный на основании судебного решения, был передан в отдел судебных приставов Мотовилихинского района Перми в конце 2024 года.

Должник был официально уведомлен о начале исполнительного производства и предупреждён об уголовной ответственности за уклонение от погашения долга (ст. 177 УК РФ). В ходе исполнительного производства выяснилось, что с 2020 года должник трудоустроен в нефтегазовой компании, где занимает должность механика цеха и получает заработную плату 200-300 тыс. руб. Несмотря на такую заработную плату, должник не предпринял никаких действий для погашения долга в течение четырёх лет. В связи с этим судебными приставами было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ, которое впоследствии было передано в суд.

В суде защита утверждала, что предупреждение об уголовной ответственности было сделано лишь однажды, а также оспаривала включение в период инкриминируемого деяния времени до возбуждения исполнительного производства. Однако суд отклонил эти аргументы, пояснив, что уклонение от погашения долга является длящимся преступлением и начинается не с момента начала исполнительного производства, а после вступления в силу судебного решения и явного уклонения должника от выплат. Суд также отметил, что количество предупреждений не является определяющим фактором для установления вины.

Мотовилихинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа 80 тыс. руб. в пользу государства.

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