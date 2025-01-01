В Пермском крае в доме вспыхнул пожар из-за короткого замыкания микроволновки Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В селе Вознесенском Верещагинского округа Прикамья 25 июня произошёл пожар в жилом доме. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание микроволновой печи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о задымлении в многоквартирном доме по ул. Ленина поступило в экстренные службы в 14:53. Жители сообщили о густом дыме, идущем из окна квартиры на втором этаже.

Как выяснилось, владелица квартиры перед уходом не выключила только два электроприбора: холодильник и микроволновую печь. По возвращении она обнаружила обгоревшую квартиру (на фото).

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 12 человек. Погибших и пострадавших нет.

В связи с произошедшим, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям Пермского края перед выходом из дома отключать все электроприборы, перекрывать воду и газ, а также закрывать окна.

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