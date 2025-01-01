В Прикамье поймали похитителя электроэнергии на миллионы рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Красновишерском округе Пермского края сотрудниками полиции задержан местный житель 1983 г.р. Следствие полагает, что он незаконно вмешивался в работу электросчётчиков и похищал электроэнергию. Об этом сообщили в прессс-службе полицейского главка.

У мужчины конфисковали инструменты и приспособления, использовавшиеся им для неправомерного изменения показаний приборов учёта. Предварительная оценка экспертов ПАО «Россети Урал» - Пермэнерго, тесно сотрудничающих с правоохранительными органами, указывает на потенциальный ущерб в размере нескольких миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 272 ч. 1 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и ст. 165 ч. 2 п. б («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

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