На сети РЖД Пермский край лидирует по объёмам погрузки удобрений С начала года в регионе погружено 7,9 млн тонн Поделиться Твитнуть

РЖД

С января по май 2025 года на сети РЖД зафиксирован рост объёмов погрузки удобрений на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Общий объём перевозок химических и минеральных удобрений по железной дороге за пять месяцев достиг 30 млн тонн.

Экспортные отгрузки составили 18,1 млн тонн, что демонстрирует увеличение на 32,7%. Значительная часть, около 15 млн тонн (+31,4%), была направлена в порты, в частности: Северо-Запад принял 13,2 млн тонн (+34,8%), а порты Юга – 1,8 млн тонн (+13,7%). Через пограничные переходы на экспорт было отправлено 3,1 млн тонн (+39,1%).

Среди регионов-лидеров по объёмам погрузки с начала года выделяются: Пермский край (7,9 млн тонн, прирост 2,5%), Мурманская область (6,4 млн тонн, рост 3,7%) и Вологодская область (2,7 млн тонн, увеличение на 27,5%), сообщает пресс-служба РЖД.





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