Экспорт берёзового шпона из Прикамья в Китай вырос в 4 раза Поделиться Твитнуть

По данным управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, экспорт берёзового шпона из Прикамья в Китай значительно увеличился.

С января по июнь 2025 года объём экспортированного в Китай берёзового шпона, размещённого на поддонах, достиг 4802 куб. м. За аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял всего 1172 куб. м.

В середине июня ведомство осуществило контроль отправки партии, включавшей 230 кубометров берёзового шпона и 130 берёзовых поддонов. Лабораторные исследования проб подтвердили, что в продукции отсутствуют какие-либо карантинные вредители.

Согласно заявлению Россельхознадзора, проведённая лабораторная экспертиза показала, что продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям, предъявляемым страной-импортёром.

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