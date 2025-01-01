В Пермском крае простились с погибшим на СВО многодетным отцом Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

В Пермском крае состоялись похороны 43-летнего Андрея Черноусова, отца троих детей, ушедшего служить и погибшего в зоне СВО.

Как рассказали в администрации Верещагинского округа, прощание с военнослужащим прошло 25 июня.

Андрей Черноусов родился 1 августа 1981 года в д. Мосино. Получил образование в школе № 121. Его воспитанием занималась бабушка. После окончания школы получил профессии повара и газоэлектросварщика в профессиональном училище № 61. Прошёл срочную службу в армии, затем работал на железной дороге, на Верещагинском ПРМЗ, а также на Очёрском машиностроительном заводе. С началом спецоперации принял решение отправиться в зону боевых действий, где служил наводчиком. 10 мая Андрей Черноусов погиб в бою.

Местные власти выразили соболезнования супруге погибшего, Ольге Александровне, дочерям Полине и Софии, а также сыну Ивану.

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