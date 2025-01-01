Алёна Бронникова В Черняевском лесу Перми за 3 млн рублей откроют комнату матери и ребёнка Объект появится у места отдыха «Золотые пески» Поделиться Твитнуть

МКУ «Пермское городское лесничество» ищет подрядчика для обустройства автономной комнаты матери и ребёнка на территории ООПТ «Черняевский лес» в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,96 млн руб.

Согласно данным, опубликованным на площадке «Сбербанк-АСТ», заявки принимаются до 3 июля, дата подведения итогов — 7 июля. Источник финансирования — бюджет города.

Подрядчик должен до 5 ноября 2025 года расчистить участок под будущий объект и установить мобильный модуль, обеспечив удобные условия отдыха для родителей с грудными детьми, а также выполнить благоустройство. Объект должен быть оборудован унитазом, раковиной, столом, креслом для кормления, откидным пеленальным столиком. Срок гарантии — 24 месяца.

По информации в техзадании, объект будет расположен на территории места отдыха «Золотые пески», рядом с ул. Подлесной.

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