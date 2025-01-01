На строительство дорог в Пермском крае в ближайшие три года будет выделено 42 млрд рублей Из 42 объектов в краевой Адресной инвестпрограмме по 32 уже проводятся мероприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реализация региональных объектов дорожного строительства в 2025 году и планы на 2026-2028 годы стали одной из основных тем повестки заседания правительства Пермского края под председательством главы Прикамья Дмитрия Махонина. Губернатор сообщил, что в 2024 году на строительство дорог в крае было направлено 10 млрд руб., на ближайшие три года на эти цели предусмотрена сумма в размере 42 млрд руб.

Подробно о текущих и планируемых к реализации проектах рассказал министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков. В настоящее время в Адресную инвестпрограмму региона включено 42 проекта. По 32 из них мероприятия уже ведутся, 10 находятся на стадии проектно-изыскательских работ.

По словам министра, в 2025 году планируется открыть движение на девяти ключевых дорожных объектах Прикамья. В частности, речь идёт о строительстве в Перми участка ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина — будут открыты оба этапа новой дороги. Также в планах на текущий год — завершение реконструкции кольцевой развязки на площади Гайдара и строительства дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы».

«В конце 2024 года успешно завершилось строительство тоннеля в створе ул. Углеуральской. Параллельно идет реконструкция ул. 2-я Шоссейная. Это станет финальным этапом модернизации транспортного пересадочного узла в границах улиц Локомотивной, Строителей и Углеуральской. Реконструкция ул. 2-й Шоссейной обеспечит выход транспорта на ул. Строителей и подъезд к строящейся многофункциональной спортивной арене. Что касается второго тоннеля, в створе ул. Вишерской, работы там сейчас на завершающей стадии. Открытие движения запланировано в третьем квартале этого года», — сообщил Сергей Вешняков.

На завершающей стадии находится первый этап дорог к туристическому кластеру в Губахе — дороги до вершины горы Крестовой, ведутся автивные работы по второму и третьему этапам.

В рамках развития Березниковско-Соликамской агломерации идёт реконструкция участка дороги Пермь — Березники (176 — 178 км). Здесь обустраивают круговую развязку и расширение с двух до четырех полос. В 2026 году планируется завершить реконструкцию

автомобильной дороги Кунгур — Соликамск. Сейчас реализуется последний этап, включающий автодорожный путепровод в створе автомобильной дороги.

В планах на 2026-2028 годы — второй этап строительства трассы ТР-53, продолжение возведения ул. Строителей (этап 4.1.) и реконструкции ул. Карпинского, которая станет продолжением ул. Крисанова.

Возобновлены строительно-монтажные работы на мосту через реку Чусовую.

«Выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, демонтаж барьерного ограждения и опор освещения на реконструируемом мосту, ведется монтаж специальных вспомогательных сооружений и устройств для ремонта элементов моста. Также стоит отметить, что работы по строительству объекта возобновлены и на остальных ключевых участках. Завершить реконструкцию планируем в июле 2027 года», — заключил Сергей Вешняков.

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