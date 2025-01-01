В Перми количество ПВЗ увеличилось на 39% за год Всего в городе 1,6 тысячи пунктов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) выросло на 39,1% за последний год, что превышает средний рост в городах-миллионниках. В настоящее время в краевой столице функционирует почти 1,6 тыс. таких пунктов. Эти данные приводит сервис «2ГИС».

Подобный рост наблюдается и в других крупных городах, население которых превышает 1 млн человек. Количество ПВЗ с июня 2024-го по июнь 2025-го выросло с 38,5 до 51 тыс. Рост составил 32,4%. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Новосибирске — 41,2% (с 1,6 до 2,4 тыс.). Челябинск и Нижний Новгород тоже показали высокие темпы — 40,9% и 40% соответственно.





Самое большое количество ПВЗ отмечено в Краснодаре (2,7 тыс.). В этом городе прирост за год составил 32,8%. Также большее количество ПВЗ в Москве и Санкт-Петербурге.





Эксперты «2ГИС» связывают увеличение числа пунктов выдачи с сокращением постаматов, которые позволяют забирать товары без общения с персоналом. За последний год количество таких терминалов в городах-миллионниках уменьшилось на 4,5%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.