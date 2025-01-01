В Пермском крае в 2025 году отремонтируют мост через реку Шудья Работы на объекте начнутся на год раньше, чем планировалось Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в 2025 году начнётся ремонт моста через реку Шудья в Коми-Пермяцом округе. Работы на год ранее планируемого срока удастся провести благодаря заблаговременной контрактации, которая по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ведётся сразу на два года.

По словам министра транспорта региона Сергея Вешнякова, последний раз мост, построенный в 1998 году, ремонтировали 10 лет назад. Подрядчик, компания «ТехДорГрупп», планирует приступить к работам в октябре 2025 года и завершить их через год.

Существующий металлический мост с деревянным покрытием будет демонтирован. Как пояснили в краевом Управлении дорог и транспорта, новый мост будет железобетонным, что увеличит его проектную нагрузку. Длина сооружения вырастет с 9,8 до 12 м, ширина — с 7,8 до 8,7 м. Подрядчик установит опоры, пролётное сооружение, барьерное ограждение, уложит асфальтированное двухслойное покрытие и обустроит подходы к мосту.

Отмечается также, что на время ремонтных работ будет организован объезд и временный транзитный мост.

Добавим, что мост находится на региональной трассе Юксеево—Коса, соединяющей Кочёвский и Косинский округа. Ежедневно по нему курсирует транспорт, включая межмуниципальный автобус №736 сообщением Пермь— Коса.

В ближайшие два года в рамках нацпроекта в регионе планируется привести в нормативное состояние 29 региональных мостовых сооружений.

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