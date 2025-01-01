Дело застрелившего собаку жителя Прикамья направлено в суд
Также мужчина обвиняется в незаконном хранении взрывчатки
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Жителя Соликамска будут судить за жестокое обращение с животным и незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает МВД России по Пермскому краю.
В феврале этого года в дежурную часть полиции обратился гражданин и рассказал, что 50-летний сосед застрелил его собаку. Установлено, что вечером соликамец был дома и спал, но сон прервал лай и вой собаки. В состоянии раздражения мужчина взял пневматическую винтовку, открыл окно и выстрелил в животное. Лай прекратился.
При просмотре видеокамер владелец собаки понял, что к смерти питомца причастен сосед. Видеозаписи он отнёс в полицию.
В доме обвиняемого был проведён осмотр, в ходе которого была найдена коробка с чёрным сыпучим веществом. Экспертиза показала, что это взрывчатое вещество метательного действия массой 10,1 г. Мужчину задержали.
Он обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Материалы дела направлены в суд.
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