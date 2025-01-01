Средняя зарплата выпускников-экономистов ПГНИУ выросла до 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

SuperJob опубликовал новый рейтинг российских вузов, оценивающий уровень доходов выпускников 2019-2024 годов, трудоустроенных в экономической и финансовой отраслях. Лидирующую позицию среди экономических вузов занимает МГИМО МИД РФ. В первые пять лет после выпуска специалисты МГИМО, работающие в экономике и финансах, получают в среднем 200 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. больше, чем годом ранее (рост на 11%).

Второе место стабильно удерживает НИУ ВШЭ, где средняя зарплата выпускников увеличилась на 15 тыс. руб. (+9%) и достигла 190 тыс. руб. в месяц. МГУ им. М.В. Ломоносова поднялся с третьей на вторую строчку, показав рост среднего заработка выпускников на 30 тыс. руб. за год (+19%).

В тройку лидеров вошёл Финансовый университет при Правительстве РФ, где выпускники в первые 5 лет после окончания учебы зарабатывают в среднем 180 тыс. руб. в месяц, что на 25 тыс. руб. больше, чем годом ранее (+16%).

Пермский государственный национальный исследовательский университет занял 14-е место в рейтинге, потеряв одну позицию по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата выпускников-экономистов выросла до 100 тыс. руб. в месяц (+5 тыс. руб.). При этом 75% выпускников предпочитают оставаться работать в Перми.

Всего в рейтинге SuperJob представлено 57 государственных вузов из 40 городов, включая классические и специализированные экономические университеты. В исследовании учитывались данные только государственных учебных заведений.









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