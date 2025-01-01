Названа самая популярная серия домов в Перми Это пятиэтажки 60-х годов Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Сервис «Яндекс Недвижимость» изучил жилой фонд Перми и выявил наиболее часто встречающиеся типы многоквартирных домов. Подобно многим другим крупным городам России, Пермь характеризуется доминированием панельных зданий, возведенных в советский период. Наиболее распространены серии 1-447, 1-464 и 97.

Панельных домов серии 1-447 в Перми насчитывается более 160. Эти пятиэтажные здания, активно строившиеся в 1960-х годах, отличаются простыми, но удобными планировками и квартирами небольшой площади. Данные дома широко представлены в Индустриальном районе, где средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в июне 2025 года достигает 114 тыс. руб.

Кроме того, в городе распространена серия 1-464, представленная более чем сотней зданий. Это типичные пятиэтажные дома 1970-х годов с небольшими кухнями, общими ванными комнатами и смежными комнатами. Эти дома наиболее часто встречаются в Дзержинском и Свердловском районах, где в июне 2025 года цена квадратного метра составила 121 тыс. руб. и 114 тыс. руб. соответственно.

В число наиболее популярных серий также входит серия 97, насчитывающая около сотни зданий в Перми. Эти панельные девятиэтажные дома строились в 1970—80-х годах и отличались улучшенной теплоизоляцией и планировками с раздельными ванными комнатами. Дома этой серии в основном сосредоточены в Свердловском и Индустриальном районах. Средняя рыночная стоимость квадратного метра в обоих районах составляет 114 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.