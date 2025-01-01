Владимир Маланин покинет пост президента Пермского университета
Он был одним из старейших работников вуза
Президент ПГНИУ Владимир Маланин, который почти 25 лет занимал этот пост, покидает свою должность в связи с выходом на пенсию. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».
«Владимир Владимирович завершает трудовую деятельность и выходит на пенсию. Сегодня будет торжественный учёный совет по этому случаю», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза.
Согласно уставу университета, эта должность не является обязательной, поэтому пока вуз останется без президента.
Владимир Маланин родился в 1942 году в Кунгурском районе. Он — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 1960 году Маланин с отличием окончил Кунгурский нефтяной техникум, а в 1965-м году также с отличием — Пермский государственный университет им. А. М. Горького. По окончании вуза остался работать в нём и прошёл путь от ассистента до президента ПГНИУ.
В 1987 году он стал ректором ПГУ (прежгнее название ПГНИУ — Прим.ред.) и занимал этот пост до 2010 года, пока не стал президентом вуза.
Владимир Маланин с 1996 года возглавлял Совет ректоров Пермского края. В мае 2012 года ему присвоено звание «Почётный гражданин города Перми».
По его инициативе и при личном участии образованы философско-социологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур, институт непрерывного образования, центры интернет-образования и дистанционного образования, открыто восемь новых специальностей, реорганизованы и вновь созданы девять кафедр, образован филиал университета в Березниках.
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