Владимир Маланин покинет пост президента Пермского университета Он был одним из старейших работников вуза Поделиться Твитнуть

Владимир Маланин

Архив ИД «Компаньон»

Президент ПГНИУ Владимир Маланин, который почти 25 лет занимал этот пост, покидает свою должность в связи с выходом на пенсию. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

«Владимир Владимирович завершает трудовую деятельность и выходит на пенсию. Сегодня будет торжественный учёный совет по этому случаю», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза.

Согласно уставу университета, эта должность не является обязательной, поэтому пока вуз останется без президента.

Владимир Маланин родился в 1942 году в Кунгурском районе. Он — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 1960 году Маланин с отличием окончил Кунгурский нефтяной техникум, а в 1965-м году также с отличием — Пермский государственный университет им. А. М. Горького. По окончании вуза остался работать в нём и прошёл путь от ассистента до президента ПГНИУ.

В 1987 году он стал ректором ПГУ (прежгнее название ПГНИУ — Прим.ред.) и занимал этот пост до 2010 года, пока не стал президентом вуза.

Владимир Маланин с 1996 года возглавлял Совет ректоров Пермского края. В мае 2012 года ему присвоено звание «Почётный гражданин города Перми».

По его инициативе и при личном участии образованы философско-социологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур, институт непрерывного образования, центры интернет-образования и дистанционного образования, открыто восемь новых специальностей, реорганизованы и вновь созданы девять кафедр, образован филиал университета в Березниках.

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