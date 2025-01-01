В Прикамье к 2024 году привлечено 624 млрд рублей инвестиций Это связано с оптимизацией услуг для юрлиц в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2022 года в Пермском крае сократили сроки предоставления 48 госуслуг, влияющих на бизнес-процессы. Татьяна Чуксина, министр экономического развития и инвестиций, отметила, что для этого установлены единые сроки отказов по неполному пакету документов и устранена практика повторных отказов.

Минимущества Прикамья оптимизировало 14 из 21 услуг для юрлиц. Например, срок установления публичного сервитута сократился с 45 до 20 дней, разрешение на использование земельного участка — с 25 до 10 дней, а его предоставление — с 30 до 14 дней. До конца 2025 года планируется внедрение платформы для автоматизации услуг, что также сократит сроки получения градостроительного плана участка (с 14 до 10 дней) и информации из Росреестра (с 25 до 10 дней).





Краевое минприроды оптимизировало 11 из 14 услуг для юрлиц. Например, аренда лесных участков без аукциона теперь занимает 15 дней вместо 30, а госэкспертиза — 42 дня вместо 60.





Минздрав сократил сроки получения лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность с 45 до 15 дней. В планах снизить их до 10 дней в 2025 году.





МинАПК уменьшило срок выдачи выписок для получателей господдержки в три раза и планирует сократить выдачу архивных справок до 20 дней. Госинспекция по охране ОКН также вдвое сократила сроки согласования проектной документации.





В среднем сроки оказания услуг сократились на треть — с 39 до 25 дней. Благодаря этому, по словам Чуксиной, объём привлечённых инвестиций к 2024 году вырос до 624 млрд руб. Портфель инвестпроектов в 2025 году составил 2,8 трлн руб.





По опросам юрлиц, время получения разрешений на строительство уменьшилось на 48%, а на ввод объектов — на 35%. Дмитрий Махонин отметил, что с каждым годом сроки будут сокращаться.

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