Прокуратура помогла пермяку взыскать с киберпреступников 630 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районном суде Перми прокуратура встала на защиту интересов пожилого горожанина, ставшего жертвой киберпреступников.

Как сообщили в надзорном органе, после звонка мошенников пенсионер перечислил им 630 тыс. руб. на указанные банковские счета. В процессе расследования уголовного дела выяснилось, что владельцами карт, куда были отправлены деньги, оказались жители Волгоградской области и Магнитогорска.

Для восстановления справедливости и защиты прав потерпевшего прокурор направил в суд иски о взыскании незаконно полученных средств с владельцев счетов, которые были удовлетворены в полном объёме.

В результате предпринятых мер пенсионеру вернули похищенные у него деньги.

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