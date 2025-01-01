Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае откроется шесть новых кабинетов спортивной медицины Кабинеты откроются в Осе, Верещагино, Кунгуре и Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края на своём заседании 25 июня поддержало стратегию развития спортивной медицины в регионе, предложенную министром здравоохранения Пермского края Анастасией Крутень. Стратегия была выработана на основе решений всероссийского совещания по развитию спортивной медицины в регионах.

В своём докладе глава краевого минздрава представила проект кластеризации услуг спортивной медицины в регионе. По словам Анастасии Крутень, в настоящее время в Пермском крае действует 14 учреждений спортивной медицины, включая якорное учреждение — краевой врачебно-спортивный диспансер, три его филиала — в Соликамске, Кудымкаре и Лысьве и 10 кабинетов спортивных врачей.

В сложившейся системе спортивная медицина недоступна в ряде территорий Пермского края, поэтому уже начата работа по расширению сети спортивных врачебных учреждений по кластерному принципу, исходя из логистической и транспортной доступности для всех территорий региона.

Шесть из 10 ныне действующих кабинетов спортивных врачей начали работу в 2024 году. В 2025 году будет открыт аналогичный кабинет в Осе, в 2026-м — пять кабинетов: в Верещагино, Кунгуре и в трёх больницах в разных районах Перми. Это должно создать условия доступности услуг по профилю «Спортивная медицина» во всех территориях Пермского края.





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