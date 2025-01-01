В Куединском округе Прикамья увековечат память выдающихся событий и личностей Поделиться Твитнуть

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В Куединском округе Пермского края решили увековечивать память выдающихся деятелей и исторические события. Муниципальные депутаты приняли нормативный акт, регулирующий данный процесс. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Мемориализация будет реализовываться путём присвоения названий улицам, скверам, парковым зонам, площадям, зданиям и другим сооружениям. Также в округе будут устанавливать памятники, мемориальные доски, памятные знаки.

Сначала предложения будет рассматривать экспертная комиссия, затем проекты решений вынесут на рассмотрение окружной думы.

Инициаторами предложений могут быть государственные органы власти, местные органы самоуправления, общественные и религиозные организации, трудовые коллективы, а также инициативные группы граждан численностью от 50 чел.

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