Пермские предприятия ракетно-космической отрасли завершили год с прибылью На увеличение показателей мог повлиять рост гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские предприятия ракетно-космической отрасли АО «Протон-ПМ» и ПАО «НПО «Искра» по итогам 2024 года впервые за несколько лет зафиксировали чистую прибыль. Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», выручка каждого была увеличена примерно на 3 млрд руб.

«Искра» отчиталась о чистой прибыли в размере 314,3 млн руб. С 2019 года компания завершала финансовые периоды с убытками от 1,7 до 4,6 млрд руб. Выручка за 2024 год составила 9,7 млрд руб., из них 8,8 млрд руб. — от продажи промышленной продукции.

«Протон-ПМ» завершил прошлый год с чистой прибылью в 20,7 млн руб., годом ранее предприятие получило убыток 872,9 млн руб. Доходы в 2024-м выросли до 9 млрд руб., в том числе от реализации «продукции основного производства» — 6,8 млрд руб. По мнению экспертов, рост показателей связан с увеличением гособоронзаказа.

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