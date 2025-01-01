В Пермском крае тренировались реагировать на биологическую угрозу Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае прошли комплексные командно-штабные учения для отработки действий в случае возникновения биологической опасности. Об этом пишет «Рифей».

Местом учений стал Соликамский городской округ. По сценарию, в регионе возник очаг заражения сибирской язвой. В тренировках приняли участие эксперты из Роспотребнадзора, Соликамской станции по борьбе с заболеваниями животных, а также краевого противоэпизоотического подразделения.

Министерство здравоохранения Пермского края

Сотрудники правоохранительных органов, представители местной администрации и персонал городской больницы также продемонстрировали свою готовность к оперативному реагированию на угрозу.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сибирская язва представляет серьёзную опасность как для животных, так и для людей, а заражение может произойти через инфицированные продукты животноводства.

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