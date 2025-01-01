Бывший главный архитектор Перми устроился на работу в Москве Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лапшин

Администрация Перми

Бывший главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин уволился с должности в уральской девелоперской фирме R1 Development и устроился на работу в АО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». По словам источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», в «Гипрогоре» Лапшин стал заместителем генерального директора. Он уже переехал в Москву.

Напомним, Дмитрий Лапшин оставил должность главного архитектора Перми в июне 2024 года, проработав в сфере архитектуры более четверти века. С 2013 года он временно исполнял обязанности, а затем и возглавлял департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Впоследствии он был назначен заместителем начальника департамента, сохранив за собой должность главного архитектора города. После ухода из мэрии Лапшин начал работать руководителем проектов в R1 Development, компании, занимающейся строительством индустриально-логистического парка во Фролах совместно с ГК «Брозэкс».

АО «Гипрогор» является одной из ведущих российских проектных организаций, специализирующихся на градостроительном планировании. «Гипрогор» участвовал в проектировании объектов для Олимпиады в Сочи, Саммита АТЭС, в восстановлении Чеченской Республики, а также занимался проектами в Республике Крым и других регионах.

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