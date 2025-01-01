Пермячка отсудила деньги за отменённую из-за теракта в «Крокусе» поездку Пострадавшая сама отказалась от тура в Москву Поделиться Твитнуть

Жительница Перми заключила соглашение с туристической фирмой, предусматривающее экскурсионную поездку её несовершеннолетней дочери с классом в Москву. Незадолго до намеченной даты, из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле», гражданка, опасаясь за безопасность дочери, уведомила турагентство об отказе от поездки и потребовала возврата уплаченных средств. Туроператор компенсировал лишь стоимость билетов на поезд.

Пермячка не согласилась с частичным возвратом и подала иск в суд. Тот установил, что положение договора, ограничивающее возврат средств при отказе от поездки менее чем за сутки, ущемляет права потребителя, и признал его недействительным. Поскольку туроператор не предоставил доказательств фактических расходов, понесённых на организацию поездки ребёнка, суд обязал вернуть истице полную стоимость тура.

Туроператор обжаловал решение, однако Индустриальный районный суд Перми оставил апелляцию без удовлетворения, подтвердив правоту потребителя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.