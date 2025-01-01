В Прикамье суд оштрафовал предпринимателя за производство фальсификата ИП производил молочную продукцию в Ильинском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю к ИП Дмитрию Стратенко и оштрафовал предпринимателя на 50 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стали материалы внеплановой проверки, проведённой в отношении бизнесмена. Предприниматель производит и продаёт молочную продукцию (сливочное масло, сметану и творог) в с. Сретенское в Ильинском округе.

Россельхознадзор провёл внеплановую проверку и установил, что при производстве продукции были использованы растительные жиры, хотя сам предприниматель утверждал, что продукция является молочной. Помимо этого, продукты не прошли необходимые процедуры оценки соответствия требованиям технических регламентов в лаборатории.

Часть производственных помещений, где производились продукты, была в ненадлежащих условиях: местами присутствовала чёрная плесень, не было условий для качественной мойки и дезинфекции помещений в полном объёме.

Поле проверки у ИП отозвали декларации соответствия на творожный продукт и масло, а 19 июня суд вынес решение о штрафе.

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