В Перми скорректируют расписание автобусов на четырёх маршрутах Ранее пермяки массово жаловались на работу общественного транспорта Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что на четырёх маршрутах городского общественного транспорта на этой неделе вводятся изменения.

В частности, с 25 июня на маршруте №35 запланирован вывод дополнительного автобуса по будням. На маршруте №71 изменится ряд отправлений в течение дня по будням для синхронизации с электричками и по обращениям жителей. Кроме того, на маршруте №12 также вносятся корректировки в расписание в связи с обращениями пермяков.

В субботу, 28 июня, на маршруте №60 введут дополнительные отправления по выходным из-за высокого пассажиропотока.

Напомним, в начале июня пермяки массово жаловались в соцсетях на работу общественного транспорта. Пассажиры сообщали на неработающие кондиционеры в салонах и духоту, долгое ожидание транспорта и поломки в новых автобусах, которые вышли на линию.

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