На СВО погиб 21-летний житель Прикамья Денис Арестов У мужчины остались дети Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб Данил Арестов из Очёра. Об этом сообщила местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Данил Арестов родился 16 марта 2004 года. Мальчика воспитывал отец. После школы молодой человек поступил в Верещагинский многопрофильный техникум, а после женился и завёл детей. Мужчина работал на Очёрском машиностроительном заводе слесарем.

Осенью прошлого года молодой человек по контракту отправился на СВО, где получил ранение. Однако после реабилитации он снова уехал на СВО, где и погиб 19 мая. При каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.

Военнослужащего похоронят 26 июня. Отпевание состоится в Михайло-Архангельской церкви в 11:00. Прощание пройдёт в 11:30 в Центральном Доме Культуры (ул. Коммунистическая, 6). Гражданская панихида будет в 12:00.

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