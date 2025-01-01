В Перми отремонтировали городскую поликлинику на шоссе Космонавтов Лечебное учреждение обслуживает 38 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минздрава Прикамья

В краевой столице завершился ремонт Городской клинической поликлиники №4, расположенной по ш. Космонавтов, 108. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, в здании обновили отделку, заменили всю электрику и систему кондиционеров.

Общая площадь капремонта составила порядка 2,5 тыс. кв. м.

Фото: пресс-служба минздрава Прикамья

Подрядчик также отремонтировал входные группы и модернизировал эвакуационный выход, а за счёт средств бюджета Прикамья в больнице полностью обновили мебель.

На сегодняшний день Городская клиническая поликлиника №4 обслуживает порядка 38 тыс. человек из Дзержинского района.

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