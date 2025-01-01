Филиал «ПМУ» провёл ежегодный фестиваль «Уральские зори» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В минувшие выходные на базе отдыха «Спорт» для сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» и их семей прошёл традиционный спортивно-творческий фестиваль «Уральские зори». В этом году он носил название «В объективе «Уралхима».

Командам предстояло пройти 10 конкурсных этапов. Тема фестиваля наиболее ярко отразилась в творческом конкурсе «Уралхим» представляет». Участники презентовали свои мини-фильмы. Приз за лучшие роли, сценарий и постановку достался съёмочной группе команды «Реакция в кадре!» цехов по производству аммиака и химподготовки сырья.

Пока родители мужественно проходили испытания, юные посетители базы отдыха веселились на детской площадке. Для них были организованы батут, карусель, квест-игра, мини-гольф и интерактивный голографический спектакль. Самым ярким моментом дня для малышей стала пенная дискотека.

К концу фестивального дня команда ремонтно-механического производства и производственной лаборатории после годового перерыва вновь держала в руках кубок победителя и принимала поздравления. «Уральские зори — 2025» завершились праздничной дискотекой.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— «Уральские зори» для нас — традиция, которой несколько десятков лет. Это одно из самых ярких и долгожданных событий лета. Общение в неформальной обстановке помогает наладить связи между подразделениями и укрепить командный дух. Для новых сотрудников это лучший способ познакомиться с корпоративной культурой и влиться в коллектив предприятия.

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