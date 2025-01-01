Объём инвестиций в экономику Перми достиг 336 млрд рублей По этому показателю краевая столица занимает второе место среди городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской Думы глава столицы Прикамья Эдуард Соснин представил депутатам отчёт о работе за 2024 год. Он подчеркнул, что прошлый год стал важным этапом в успешной реализации стратегии развития города.

Так, в 2024 году доходная часть бюджета Перми составила 59,9 млрд руб., превысив плановые показатели на 7,8%. Этого удалось достичь за счёт роста налоговых и неналоговых поступлений. Расходная часть выполнена на 95,1%. При этом значительная часть средств направлена на развитие социальной и городской инфраструктуры и на благоустройство.

Мэр сообщил, что объём инвестиций в экономику Перми достиг 336 млрд руб., увеличившись на 60%. Объём инвестиций на душу населения составляет 327 тыс. руб. — по этому показателю Пермь занимает второе место среди городов-миллионников. В 2024 году статус «приоритетный» был присвоен 19 инвестиционным проектам — это 42 млрд руб. вложений и более 300 новых рабочих мест. В целом на территории города реализуются 57 приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) и четыре муниципальных ПИП.

Ряд значимых проектов реализован в сфере благоустройства. В частности, Эдуард Соснин отметил реализацию проекта «Зелёное кольцо», комплексное благоустройство улиц Ленина и Сибирской, создание новых скверов на улицах Калгановской и Генерала Черняховского, открытие набережной в Кировском районе, завершение ремонта сквера на нижней части набережной в Ленинском районе и начало работ по обустройству нового участка от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов.

Нормативным требованиям в Перми соответствует более 87% дорог — второй результат среди городов-миллионников. Работа по проектированию, строительству и капитальному ремонту ключевых дорожных объектов продолжена в 2025 году.

Добавим, что за шесть лет Пермь поднялась в рейтинге индекса качества городской среды среди городов-миллионников с 13-го на четвёртое место.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы:

— За каждым достижением стоит не один человек, а целая система слаженной работы. Сегодня часто звучит выражение «городская команда». И это не фигура речи. Это реальность, в которой мы живём и работаем. Администрация города, депутаты Пермской городской Думы, Контрольно-счётная палата — мы все действуем как единое целое. Да, у каждого свой мандат, своя зона ответственности. Но цель у нас общая — развитие Перми, повышение качества жизни её жителей. И когда мы действуем вместе — нам всё по плечу. Отдельно мне хотелось бы сказать слова благодарности правительству Пермского края и лично губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину за ту огромную поддержку, которую получает краевая столица.

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