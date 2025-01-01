Возбуждено уголовное дело против руководителя управляющей компании из Краснокамска Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ПАО «Т Плюс» / ru.freepik.com

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю инициировало возбуждение уголовного дела в отношении директора управляющей компании из г. Краснокамска. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ — о неисполнении приговора суда.

Продолжительное время УК, управлявшая многоквартирными жилыми домами в г. Краснокамске, не перечисляла ПАО «Т Плюс» денежные средства, которые жители дома вносили за тепло и горячую воду. Начисление платежей за теплоснабжение осуществляет Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2016 году Арбитражный суд Пермского края внял доводам энергетиков и постановил взыскать с управляющей организации более 800 тыс. руб. задолженности. Зная о решении суда и имея реальную возможность его исполнить, будучи предупреждённой об уголовной ответственности, директор УК все эти годы злостно его не исполняла.

Постановление о возбуждении уголовного дела направлено в прокуратуру г. Краснокамска. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств преступления. За неисполнение решения суда директору УК грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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