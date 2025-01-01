Жители Перми считают город историческим и креативным При этом городу, по оценке пермяков, не хватает уникальности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитическое агентство «НАФИ» выпустило исследование о развитии городской среды и составили рейтинги крупнейших городов России на основе мнения их жителей.

По критерию архитектурного облика города и его привлекательности для туристов Пермь заняла 7-ое место и вошла в список городов, имеющих потенциал в этой сфере.





По оценке жителей, считающих креативные пространства особенностью города, Пермь занимает 3-е место наравне с Уфой. Краевая столица вошла в список городов-лидеров, задающих тренды. Это значит, что у пермяков есть сформированные ассоциации города с креативными пространствами.





По состоянию исторических зданий Пермь расположилась на 4-ом месте (высокая удовлетворённость жителей). С точки зрения эстетики вывесок и рекламы, Пермь занимает 7-ое место (недостаточная удовлетворенность визуальным обликом города).





При этом жители Перми не воспринимают архитектуру как выразительную особенность города. Краевая столица заняла предпоследнее, 13-ое место. В разделе по развитию архитектуры Пермь стала 8-ой в рейтинге, что означает медленный рост и необходимость в новых решениях.





На основании данных «НАФИ» определила четыре группы. Пермь, по мнению аналитиков, считается исторической и креативной, однако в городе не хватает визуального облика и уникальности. В список также вошли Екатеринбург, Красноярск и Краснодар.

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