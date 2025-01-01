Алёна Бронникова Власти Перми изымут участок под аварийным домом дореволюционной постройки Площадь участка составляет 605 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Управление жилищных отношений администрации Перми распорядилось изъять для муниципальных нужд города земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом по ул. Красная площадь, 4 в Мотовилихинском районе. Размер участка составляет 605 кв. м.

Двухэтажный дом, который находится на изымаемом участке, был введён в эксплуатацию в 1917 году. Согласно документу, был признан аварийным и подлежащим реконструкции в 2018 году. В перечне домов, признанных аварийными после 2017 года, указано, что планируемая дата окончания расселения дома — 31 декабря 2030 года. Расселению подлежат семеро, проживающих на 58,3 кв. м.

В документе мэрии отмечается, что в распоряжении 2018 года «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции» к собственникам помещений было предъявлено требование об освобождении площадей в течение шести месяцев с даты получения уведомления. Требование не было исполнено в установленный срок, земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд. Сам дом включён в муниципальную программу «Обеспечение жильём жителей города Перми».

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