Алёна Бронникова

Власти Перми изымут участок под аварийным домом дореволюционной постройки

Площадь участка составляет 605 квадратных метров

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Красная площадь, 4

  yandex.ru/maps

Управление жилищных отношений администрации Перми распорядилось изъять для муниципальных нужд города земельный участок, расположенный под многоквартирным жилым домом по ул. Красная площадь, 4 в Мотовилихинском районе. Размер участка составляет 605 кв. м.

Двухэтажный дом, который находится на изымаемом участке, был введён в эксплуатацию в 1917 году. Согласно документу, был признан аварийным и подлежащим реконструкции в 2018 году. В перечне домов, признанных аварийными после 2017 года, указано, что планируемая дата окончания расселения дома — 31 декабря 2030 года. Расселению подлежат семеро, проживающих на 58,3 кв. м.

В документе мэрии отмечается, что в распоряжении 2018 года «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции» к собственникам помещений было предъявлено требование об освобождении площадей в течение шести месяцев с даты получения уведомления. Требование не было исполнено в установленный срок, земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд. Сам дом включён в муниципальную программу «Обеспечение жильём жителей города Перми».

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