На установку 44 навигационных стел в Перми власти выделили 132 млн рублей Установка стел будет разделена на три этапа Поделиться Твитнуть

Пермский городской центр, отвечающий за сохранность объектов культурного наследия, объявил о поиске компании, которая займётся установкой 44 навигационных стел. Согласно конкурсной документации, эти объекты будут размещены на улицах города вдоль императорского маршрута, а также Зёленой и Красной линий. Об этом сообщает «Рифей».

Навигационные стелы призваны стать своеобразными «воротами» в историю и культуру Перми, предоставляя информацию о ключевых объектах, маршрутах и событиях.

В частности, стелы появятся на Комсомольском проспекте (возле домов № 4, 6, 18, 27, 28), на ул. Ленина (44, 48, 23, 13а, 22, 24, 58, 70), Петропавловской (26, 25а, 23, 18, 9), ул. Сибирской (5, 27, 20, 33 и у входа в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького), ул. Монастырской (5, 2б), а также в сквере Решетникова, на пересечении с ул. Сибирской и в других локациях.

Каждая стела представляет собой модульную конструкцию, включающую сварной металлический скелет, обшитый алюминиевым профилем.

Начальная стоимость контракта составляет 132 млн руб. Договор с выбранным исполнителем будет подписан до конца 2027 года.

Установка стел будет разделена на три этапа. До 10 декабря 2025 года планируется установить 16 стел, до 10 декабря 2026 года — 14 стел, заключительные 14 стел — до 10 февраля 2027 года.

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