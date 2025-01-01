Мэрия Перми возьмёт на работу 200 сотрудников Администрация проводит конкурсы и подбирает персонал из кадрового резерва Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 24 июня, мэр Перми Эдуард Соснин прокомментировал ситуацию с кадрами в администрации города.

Депутат Николай Булатов задал градоначальнику вопрос о том, как решается проблема обеспечения квалифицированными кадрами ключевых направлений.

«Какие программы по привлечению и удержанию специалистов реализуются? Какова текучка кадров в ключевых департаментах?» — поинтересовался Булатов.

Глава Перми признал, что текучка кадров есть, а борьба за них идёт во всех сферах экономики.

«Кадры — это ценный ресурс, которого сейчас не хватает абсолютно всем. Количество вакансий в городской администрации больше 200. Могу с уверенностью это сказать. Естественно, возрастает нагрузка, в том числе и на тех, кто работает», — отметил мэр.

По словам Соснина, городская администрация проводит мероприятия «по обучению, по слаживанию команд, по привлечению молодых специалистов». В частности, это конкурсы по выявлению лучших молодых специалистов.

«Они находятся в кадровом в резерве, и при возникновении вакансий на руководящие должности мы их, конечно, в первую очередь рассматриваем. В общем, находимся в режиме конкурентной борьбы за кадры на рынке Перми и Пермского края», — добавил глава краевой столицы.

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