В Прикамье стартовала Всероссийская конференция «Госзакупки Пермь-2025» Деловая программа мероприятия продлится два дня Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В большом зале Пермской краевой филармонии дан старт работе Всероссийской конференции «Госзакупки Пермь», которая объединила около 500 участников контрактной системы из 26 регионов РФ.

В этом году контрактной системе России исполняется 20 лет. Открывая пленарное заседание, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что одной из центральных тем конференции станет развитие системы.

Глава региона сообщил, что в 2024 году объём государственных и муниципальных закупок составил 148 млрд руб.

«Практически 85% контрактов заключено по результатам конкурентных закупок. При этом среднее количество поданных заявок на одну конкурентную закупку превышает среднероссийский показатель», — отметил Дмитрий Махонин, подчеркнув, что правительство Прикамья нацелено на максимально открытую, эффективную и прозрачную систему закупок.

По словам губернатора, благодаря совершенствованию системы, в прошлом году удалось сэкономить бюджетные средства в размере 5,5 млрд руб., снижается количество нарушений.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский отметил уверенный рост экономики Пермского края, а также снижение в регионе объёма расторгнутых контрактов и отменённых закупок.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин, в свою очередь, сообщил, что регион готов делиться своим практическим опытом в вопросе контрактной системы с коллегами из других субъектов РФ.

Конференция будет проходить в течение двух дней. Запланированы доклады представителей Федеральной антимонопольной службы, Федерального казначейства, Минфина России, Минпромторга РФ, Департамента по конкурентной политике города Москвы, экспертов сферы закупок. Помимо перспектив развития контрактной системы будут рассмотрены цифровые решения в этой сфере, актуальная практика правоприменения при реализации ФЗ № 44. На ряде сессий участники обсудят особенности закупок сферы здравоохранения и национальный режим.

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