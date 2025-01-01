Жильцов загоревшегося в Перми дома пришлось эвакуировать в спасательных масках Причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 24 июня, в 4:49 утра в ГУ МЧС по Пермскому краю поступил сигнал о возгорании на ул. Юрша в Перми. К месту вызова были направлены 20 пожарных и 6 единиц специализированной техники.

По прибытии первого расчёта было установлено, что на втором этаже жилого дома горит холодильник. Девять жильцов были эвакуированы из задымленных квартир по лестнице с использованием спасательных масок. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Известно, что огонь распространился на площади 5 кв. м и был полностью ликвидирован в 5:05.

Предварительная причина возгорания — несоблюдение требований при установке и эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание в холодильнике.

В данный момент специалисты надзорных органов МЧС проводят расследование для выяснения всех обстоятельств и окончательного установления причины пожара.

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