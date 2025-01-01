В Перми оперативники МВД и банкиры пресекли 113 мошенничеств В выявлении потенциальных жертв и их защите помогает искусственный интеллект Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Благодаря взаимодействию Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю и службы безопасности одного из банков была сорвана попытка обмана 71-летней жительницы Мотовилихинского района Перми. Предотвращённый ущерб оценивается в 1,5 млн руб., сообщили в полицейском главке.

Пожилая женщина оказалась жертвой распространённой схемы телефонного мошенничества. Преступники, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, убедили её в мнимой опасности, угрожающей её сбережениям. Поддавшись психологическому давлению и угрозам, пенсионерка согласилась снять все средства со своего счёта для передачи «инкассаторам».

Своевременное вмешательство специалистов службы безопасности банка изменило ход событий. Заметив признаки воздействия мошенников на клиентку, сотрудники банка передали информацию в полицию. В результате оперативных действий был задержан подозреваемый — курьер, прибывший из Краснодарского края для получения денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция совместно с банковскими учреждениями ведёт непрерывную профилактическую работу по предотвращению мошеннических действий. За первые пять месяцев текущего года, благодаря сотрудничеству с одним из ведущих банков, выявлено 113 человек, находившихся под влиянием мошенников, что позволило предотвратить ущерб на общую сумму более 57 млн руб.

В выявлении потенциальных жертв и их защите от мошенников помогает искусственный интеллект, используемый службой безопасности банка. Система анализирует множество финансовых операций и передаёт данные специалистам, которые проверяют подозрительную информацию. В случае выявления признаков внешнего воздействия на клиента информация немедленно направляется в МВД.

Важно помнить, что сотрудники полиции, банков и других организаций никогда не требуют дистанционно снимать деньги со счетов, переводить их на «безопасные счета», покупать валюту или драгоценности, а также передавать наличные средства или банковские карты курьерам, инкассаторам или специалистам.

При получении любых подозрительных звонков с подобными требованиями необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.

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