«Теплосервис» подтвердил высокую энергоэффективность производства Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ООО «Теплосервис»

Энергетический аудит объектов компании «Теплосервис» (ГК "Нефтьсервисхолдинг") показал высокую энергоэффективность работы предприятия. Компания специализируется на теплоснабжении объектов нефтедобывающей инфраструктуры одного из крупнейших недропользователей России, а также жилых домов и социально значимых объектов, расположенных на территории Пермского края, в числе которых больница и детский сад.

Аудит проводила специализированная организация, его целью было получение объективной информации о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов и выработки рекомендаций для дальнейшего повышения энергетической эффективности производства. Эксперты установили, что по всем четырём ключевым показателям «Теплосервис» полностью соответствует расчётным нормативам. Речь идёт об удельном расходе электроэнергии, воды и природного газа, а также об эффективности передачи тепловой энергии.

Высокие показатели энергоэффективности обеспечиваются благодаря системной работе по модернизации объектов генерации тепловой энергии и сетевой инфраструктуры. На сегодняшний день все 22 котельные компании прошли модернизацию, 11 из них работают в автоматическом режиме без присутствия оперативного персонала. На объектах «Теплосервиса» установлено освещение в светодиодном исполнении и погодозависимая автоматика, двигатели насосов имеют частотное регулирование, а производственные процессы максимально автоматизированы. При реконструкции инженерной инфраструктуры используются современные материалы. За последние три года на модернизацию и капитальный ремонт сетевой и инженерной инфраструктуры направлено около 109 млн руб.

«Теплосервис» обеспечивает потребителей надёжными энергетическими ресурсами. Очередной отопительный сезон компания завершила без сбоев. В сезон 2024/25 «Теплосервис» выработал 223 тыс. гигакалорий тепла и поставил потребителям 64 тыс. кубических метра горячей воды. Традиционно в летний период в компании запланированы работы по модернизации тепловых сетей для жилых домов, а также работы по капитальному ремонту котельных на производственных площадках нефтедобычи.

«Комплексный подход к вопросам теплоснабжения и поэтапное проведение модернизации теплогенерирующей и сетевой инфраструктуры позволят нашей компании оставаться надёжным поставщиком услуг для наших клиентов и снижать негативное влияние на окружающую среду, соответствуя принципам «зелёной экономики», — рассказал Вячеслав Солодянкин, директор ООО «Теплосервис».

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