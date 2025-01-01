«Теплосервис» подтвердил высокую энергоэффективность производства
Энергетический аудит объектов компании «Теплосервис» (ГК "Нефтьсервисхолдинг") показал высокую энергоэффективность работы предприятия. Компания специализируется на теплоснабжении объектов нефтедобывающей инфраструктуры одного из крупнейших недропользователей России, а также жилых домов и социально значимых объектов, расположенных на территории Пермского края, в числе которых больница и детский сад.
Аудит проводила специализированная организация, его целью было получение объективной информации о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов и выработки рекомендаций для дальнейшего повышения энергетической эффективности производства. Эксперты установили, что по всем четырём ключевым показателям «Теплосервис» полностью соответствует расчётным нормативам. Речь идёт об удельном расходе электроэнергии, воды и природного газа, а также об эффективности передачи тепловой энергии.
Высокие показатели энергоэффективности обеспечиваются благодаря системной работе по модернизации объектов генерации тепловой энергии и сетевой инфраструктуры. На сегодняшний день все 22 котельные компании прошли модернизацию, 11 из них работают в автоматическом режиме без присутствия оперативного персонала. На объектах «Теплосервиса» установлено освещение в светодиодном исполнении и погодозависимая автоматика, двигатели насосов имеют частотное регулирование, а производственные процессы максимально автоматизированы. При реконструкции инженерной инфраструктуры используются современные материалы. За последние три года на модернизацию и капитальный ремонт сетевой и инженерной инфраструктуры направлено около 109 млн руб.
«Теплосервис» обеспечивает потребителей надёжными энергетическими ресурсами. Очередной отопительный сезон компания завершила без сбоев. В сезон 2024/25 «Теплосервис» выработал 223 тыс. гигакалорий тепла и поставил потребителям 64 тыс. кубических метра горячей воды. Традиционно в летний период в компании запланированы работы по модернизации тепловых сетей для жилых домов, а также работы по капитальному ремонту котельных на производственных площадках нефтедобычи.
«Комплексный подход к вопросам теплоснабжения и поэтапное проведение модернизации теплогенерирующей и сетевой инфраструктуры позволят нашей компании оставаться надёжным поставщиком услуг для наших клиентов и снижать негативное влияние на окружающую среду, соответствуя принципам «зелёной экономики», — рассказал Вячеслав Солодянкин, директор ООО «Теплосервис».
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