В Перми завершается голосование за лучший бизнес Имена победителей будут объявлены 25 июня Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Перми завершается третий ежегодный конкурс «Народная премия», организованный порталом 59.ru, где жители выбирают лучшие местные предприятия.

На первом этапе конкурса жители Перми выдвигали номинантов в различных категориях. В этом году представлены: «Медицинский центр года», «Ресторан года», «Кофейня и кондитерская года», «Образовательный центр года», «Стоматология года», «Автосервис года», «Спортивный центр года», «База отдыха и глэмпинг года», «Туристическое агентство года», а также «Сделано в Прикамье».

На основе количества номинаций был сформирован список из 100 лучших компаний, и сейчас идёт финальное голосование. Итоги будут подведены 25 июня на торжественной церемонии в филармонии, которую проведут Андрей Малахов и Наталия Медведева.

Проголосовать за свой любимый бизнес всё ещё можно на сайте премии: https://59.ru/award/.

«Народная премия» — это проект, способствующий формированию положительного имиджа города, стимулирующий повышение качества обслуживания и продукции, объединяющий предпринимателей, СМИ и жителей, а также отмечающий социально ответственные компании с высоким уровнем сервиса.

Организаторами выступают «Шкулёв Холдинг» и команда городского портала 59.ru при поддержке губернатора Пермского края.

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