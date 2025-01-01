На выборы губернатора Пермского края выдвинулся кандидат от «Новых людей» Это шестой претендент на пост главы региона Поделиться Твитнуть

фото с личной страницы Дениса Шитова ВКонтакте

Денис Шитов, представитель партии «Новые люди» в Пермском крае, заявил о своём участии в губернаторских выборах в Прикамье. Необходимый пакет документов был передан им в избирательную комиссию края, сообщили в крайизбиркоме.

Пермский предприниматель Денис Шитов является руководителем фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Пермского края, членом комитета по промышленности, экономической политике и налогам.

Таким образом, на данный момент за пост главы региона решили побороться уже шесть претендентов. Свои кандидатуры ранее выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров» и «Справедливая Россия».

Приём заявок на участие в выборах завершится 4 июля в 18:00.

Избиратели Пермского края смогут отдать свой голос за будущего губернатора 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

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