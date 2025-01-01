Из Перми задержаны вылеты рейсов в Москву и Сочи Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Большом Савино на 3,5 часа задержан вылет рейса FV 6592 авиакомпания «Россия» по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево). Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, вылет перенесён на 11:30.

Известно, что 24 июня около 2 часов ночи по московском времени из-за угрозы атак беспилотников аэропорт Шереметьево приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали около полутора часов.

Также с опозданием на 4 часа в Пермь прибыл рейс ДР 365 авиакомпании «Победа» из Сочи. Самолёт приземлился в 9:18. Вылет обратного рейса на черноморский курорт ДР 366 задержан до 11:30 (на 3 часа 50 минут).

С опозданием почти на 2 часа вылетит и вечерний рейс «Победы» в Сочи. Причины задержек перевозчик не называет.

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