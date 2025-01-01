В Прикамье стартовали выборные кампании в территориях Голосование за депутатов местных дум пройдёт 14 сентября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На этой неделе в муниципалитетах Пермского края начали объявлять выборы депутатов местных дум. Голосование состоится 14 сентября 2025 года.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», 23 июня соответствующие решения о начале выборной кампании приняли думы Карагайского и Сивинского муниципальных округов.

Ожидается, что 24 июня выборные кампании стартуют в Куединском и Еловском МО, а 25 июня — в Березниках, Кишертском, Частинском и Бардымском муниципальных округах.

Напомним, выборы губернатора Пермского края состоятся в течение трёх дней, с 12 по 14 июня. Свои кандидатуры выдвинули уже «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров» и «Справедливая Россия».

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