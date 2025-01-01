Туроператоры запустили юбилейные маршруты к 100-летию Коми-Пермяцкого округа Стоимость туров варьируется в зависимости от продолжительности Поделиться Твитнуть

фото: Евгений Климов

К вековому юбилею Коми-Пермяцкого округа, отмечаемому в 2025 году, туристические компании Пермского края представили специальные маршруты. Эти путешествия нацелены на всестороннее знакомство с историей, языком, кулинарными традициями и фольклором коми-пермяцкого народа. Помимо однодневных ознакомительных поездок, разработаны многодневные (от двух до пяти дней) экспедиции в отдалённые поселения, такие как Пожва, Гайны и Коса, где сохранился традиционный уклад жизни. Путешественники осматривают местные достопримечательности, участвуют в обрядах, мастер-классах и этнографических представлениях. Об этом сообщили в пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

Гастрономические туры по Коми-Пермяцкому округу становятся всё более популярными. Туристам предлагается не только попробовать блюда местной кухни, но и научиться их готовить. В Кудымкаре и Пармайлово лепят пельмени, в Мижуево варят сур, а в Гурино пекут хлеб в дровяной печи. Путешественники дегустируют национальные угощения, участвуют в застольях и пробуют традиционные блюда лесной кухни, такие как каша из пистиков, пирог с черёмухой, морошковое варенье и гуляш из лосятины. Продолжительность таких туров составляет один-два дня.

Стоимость туров варьируется в зависимости от продолжительности. Однодневные маршруты стоят от 4,3 до 6 тыс. руб., двухдневные программы — от 12,5 до 15,2 тыс. руб., а самый продолжительный, пятидневный тур — 27,1 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.