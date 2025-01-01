Годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 9,3% Темп роста цен в мае несколько замедлился Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в мае 2025 года в Пермском крае зафиксирован рост цен на 0,27% по сравнению с апрелем. Годовой показатель инфляции продемонстрировал снижение до 9,3%, что несколько ниже общероссийского уровня (9,88%).

В мае наблюдалось незначительное удешевление продовольственных товаров, однако в годовом исчислении рост цен на продукты питания остаётся наиболее значительным.

Сфера услуг продолжила демонстрировать наиболее интенсивный рост цен, что обусловлено недостаточным объёмом предложения при повышенном спросе.

Укрепление национальной валюты привело к дальнейшему снижению цен на импортные товары, преимущественно непродовольственной группы.

фото: ЦБ России

С учётом корректировки на сезонность, темп роста цен в мае несколько замедлился. Сдерживающим фактором для ценового давления стало увеличение предложения некоторых видов продуктов питания. В то же время, в связи с некоторым оживлением потребительского спроса, в мае отмечено подорожание легковых автомобилей.

В мае общероссийский показатель годовой инфляции продолжил снижение, но остался существенно выше целевого уровня. Центральный Банк России планирует вернуть инфляцию к отметке в 4% к 2026 году и поддерживать её вблизи этого значения в дальнейшем. Достижение этой цели, заявили в ЦБ, потребует продолжительного поддержания высоких процентных ставок в экономике.

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