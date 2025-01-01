Меньше трети пермяков считают ипотеку выгоднее аренды жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день только 28% жителей Перми считают, что ипотека — это более выгодный вариант. В то же время 36% предпочитают аренду жилья, а еще 36% не могут определиться с ответом. Об этом сообщает SuperJob.





Сторонники ипотечных кредитов утверждают: «Лучше инвестировать в собственное жилье, особенно при наличии стабильного и достаточного дохода». В то же время их противники отмечают: «Процентные ставки слишком высоки для оформления ипотеки» и «Ипотека связана с рисками: сегодня есть работа, а завтра никто не знает, что будет».





Женщины чаще мужчин склоняются к мнению, что ипотека выгоднее. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет сторонников ипотеки больше (37%), тогда как среди молодежи этот показатель составляет лишь 19%. Молодые люди чаще рекомендуют арендовать жилье (42%).





С увеличением дохода растет и предпочтение аренды: 46% горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей выступают за съем жилья, в то время как среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, сторонников ипотеки больше (34%).





Среди риелторов большинство поддерживают ипотечное кредитование (53%).

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