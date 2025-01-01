В Прикамье 23 июня температура воздуха опустилась до 0°С Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Прикамье 23 июня температура воздуха опустилась до 0°С. Об этом сообщает проект «Метеоролог и я».

«Температура воздуха в Пермском крае опустилась до 0,0°С, чуть-чуть не случились заморозки», — говорят синоптики.





Основной температурный диапазон составил +2...+7°С. Максимум в Чайковском +9,3°С.





Это была аномально холодная ночь в Пермском крае и на востоке Европейской России. Ночь на 23 июня в регионе стала самой холодной за почти месяц — с 25 мая. Основной причиной сильного похолодания стало установление малооблачной и безветренной погоды, вызванной поступлением холодной воздушной массы с Новой Земли, добавили в ГИС-Центре ПГНИУ.





Минимальные температуры на большинстве метеостанций края оказались ниже +5˚: в Гайнах и Губахе зафиксировано +2,3˚, а в Кунгуре — +2,7˚. В Перми минимальная температура составила +4,4˚, что всего на 0,4˚ выше суточного рекорда холода для 23 июня, установленного недавно — в 2023 году. Холоднее всего было на севере Кировской и Костромской областей, где влияние антициклона ощущалось еще сильнее: в Лальске и Шарье температура опустилась до +0,4˚.

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