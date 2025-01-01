Алёна Бронникова Начался суд над обвиняемой в терроризме 19-летней пермячкой Студентка находится на принудительном лечении Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению уголовного дела, возбуждённого в отношении 19-летней студентки первого курса ПГМУ Инги Морозовой. Как сообщает Properm.ru, пермячку обвиняют в участии в террористической организации.

Девушку задержали в августе 2024 года, когда она попыталась вылететь из Перми в Ереван с последующим выездом в Кишинёв. Следствие считает, что она была подписана на несколько неонацистских каналов, переводила деньги на счета террористической организации, а также попыталась завербовать двоих мужчин. На первом заседании она полностью признала свою вину.

В августе Ленинский районный суд отправил Морозову в СИЗО. В судебных заседаниях она принимает участие из Пермского военного гарнизонного суда по видеоконференцсвязи. Находится на принудительном лечении. Суд будет принимать решение по итогам процесса о необходимости применения мер медицинского характера по её заболеванию.

Отмечается, что дело рассматривается в открытом режиме судьёй Александром Раицким. Ближайшее заседание назначено на 1 июля.

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