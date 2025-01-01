Стали известны подробности аварии с влетевшим в ограждение авто в Перми Поделиться Твитнуть

В пермском управлении МВД раскрыли детали инцидента, в котором утром 23 июня в краевом центре автомобиль протаранил ограждение.

Авария случилась на ул. Встречной, неподал`ку от госпиталя для ветеранов. Очевидцы утверждали, что в столкновении участвовали два транспортных средства.

Позже городская полиция сообщила сайту perm.aif.ru уточн`нные сведения об аварии. По информации правоохранительных органов, ДТП произошло приблизительно в 7 утра. Автомобиль марки «Хёндай» двигался по ул. Встречной в направлении от ул. Подлесной.

По невыясненным причинам водитель 1978 г.р. выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено», которым управлял мужчина 1965 г.р.

Водитель «Рено» двигался в том же направлении и совершал поворот налево. В результате столкновения травмы получил водитель «Хёндай».

В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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